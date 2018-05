L'équipe de Produits Tapp pourrait donc devoir augmenter la cadence de production. Pour se faire, le directeur Sylvain Tapp, songe à la mécanisation de l'entreprise.

Si tout va bien, les premiers kilos de choucroute seraient livrés l'an prochain. « Présentement, on a une entente de confidentialité ce qui fait qu’on ne peut pas nommer de nom, mais eux [les acheteurs], ils changent de domaine. Ils sont dans la choucroute aussi, mais pasteurisée. Oui, c’est intéressant. Ils nous ont choisis. On s’est rencontré et ça a cliqué. »

Les copropriétaires des Produits Tapp, Julien Tapp et son père Sylvain, sont en voie de compléter un important projet de modernisation de l'usine de Douglastown Photo : Radio-Canada

Depuis 2015, plus de 450 000 $ ont été investis pour agrandir et moderniser l'usine de production de l'avenue Rooney à Douglastown.