L’audience de détermination de la peine de Christopher Garnier a commencé lundi et doit se poursuivre à la fin août. Cette audience doit permettre de déterminer combien de temps il devra passer en prison avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Avant l’ajournement de l’audience, les avocats de la défense et de la Couronne ont déposé en cour des documents dont font partie les lettres des proches de Garnier.

Toujours fier de son fils

Dans sa lettre, le père du meurtrier, Vince Garnier, se dit toujours très fier de son fils. « Je dis très sincèrement que Chris représentait et représente toujours tout pour moi », écrit-il.

Il poursuit : « L’événement extrêmement tragique du 16 septembre 2015 a provoqué chez Chris un trouble du stress traumatique. Cela provoque chez lui des terreurs nocturnes, des souvenirs traumatisants, de l’insomnie, une hypervigilance et plus encore. »

Christopher Garnier a étranglé Catherine Campbell en septembre 2015 chez un ami où ils s’étaient rendus, à la sortie d’un bar d’Halifax. Il a plaidé pendant son procès une mort accidentelle consécutive à une expérience d’asphyxie érotique.

Vince Garnier demande dans sa lettre que son fils purge sa peine dans un pénitencier à sécurité moyenne ou minimale parce qu’il doute qu’il puisse être soigné pour son trouble de stress post-traumatique dans un pénitencier à sécurité maximale.

« Chris et notre famille pensent à Catherine et à sa famille tous les jours, peut-on lire dans sa lettre. Chris nous a souvent dit qu’il donnerait sa vie pour que [Catherine] retrouve la sienne [...] et nous croyons qu’il est sincère. »

« Une personne exceptionnelle »

La conjointe de Christopher Garnier, Brittany Francis, fait également son éloge. « Je me considère extrêmement chanceuse d’être la partenaire de vie de Christopher, écrit-elle. Il est une personne exceptionnelle à tous points de vue. Il m’a sauvé de moi-même et m’a offert un avenir, notre avenir. »

La conjointe de Christopher Garnier, Brittany Francis, avec l'avocat du meurtrier Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

La Couronne a lu la lettre en cour lundi, mais a aussi lu des messages textes au ton très différent. Dans l’un de ces messages, Brittany Francis reproche à Christopher Garnier d’avoir mal agi et évoque même une possible rupture.

Elle a expliqué lundi qu’elle avait écrit ce message sous le coup de la colère après avoir appris que Garnier lui avait menti au sujet de sa consommation de marijuana. Cet incident isolé n’avait pas mis en cause fondamentalement leur relation, a-t-elle dit.

La Couronne a recommandé que Christopher Garnier purge une peine de 16 ans de prison ferme avant d’être admissible à la libération conditionnelle. La défense propose le minimum prévu pour les cas de meurtre non prémédité, soit 10 ans.

Des déclarations de victimes seront présentées à la reprise de l’audience au mois d’août. Des experts de la défense témoigneront aussi au sujet de l’état mental de Garnier.