Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Aux dires d'Yves Laflamme, la productivité de l'usine s'est améliorée au cours de la dernière année. Il s'agit d'« un virage important au niveau de l'usine de papier, surtout avec les difficultés au niveau des marchés pour le papier », a-t-il soutenu en marge d'un discours prononcé devant une soixantaine de travailleurs.

« C'est important parce qu'on sait que, malheureusement, il va y avoir des mauvaises nouvelles un jour. Tant mieux si Baie-Comeau peut poursuivre dans sa lancée, puis être de celles qui vont durer encore longtemps », assure-t-il.

Yves Laflamme reconnaît toutefois que les gestionnaires de l'usine de papier journal sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en copeaux. La scierie Arbec de Port-Cartier, qui fournit habituellement 47 % des copeaux que consomme l'usine, ne parvient pas en ce moment à suffire à la demande. Résolu pourrait devoir se tourner vers Boisaco pour obtenir les copeaux manquants.