L'entente comprend une majoration des montants du régime de retraite, une hausse du plafond de l'assurance médicaments et une augmentation salariale moyenne de 2,4 % par année. L'entente sera valide pour cinq ans.

Selon le Syndicat des métallos, un peu plus de 80 % des quelque 300 travailleurs se sont déplacés pour exercer leur droit de vote.

Pour les travailleurs qui avaient rejeté la première entente de principe dans une proportion de 94 %, il s'agit d'un soulagement, selon le représentant syndical Dany Maltais.