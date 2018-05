Les joueurs ont défilé en portant la coupe du Président, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), et la coupe Memorial du hockey junior au Canada.

Les joueurs ont défilé dans plusieurs rues de Bathust jusqu'au parc Coronation. Photo : CBC/Gail Harding

« J’essaie juste de profiter du moment. C’est vraiment le fun pour vrai, toute la ville, voir l’engouement. On essaie de vivre le moment le plus possible. Quelle belle journée pour tout le monde », s’est exclamé le joueur Antoine Morand.

Des admirateurs portant des chandails rouges en honneur de leur équipe scandaient « Go, Titan, go! » au passage des joueurs qui brandissaient leurs trophées.

Les joueurs ont fait la fête avec leurs partisans dans le parc Coronation. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

« C’est une très belle journée, a lancé le joueur Samuel Asselin. Il fait super beau dehors, en plus avec les deux coupes comme cela, champions, on ne peut pas demander mieux. »

Les admirateurs du Titan ont eu l'occasion de voir de près les précieuses coupes remportée par l'équipe. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Un rassemblement populaire dans le parc Coronation a suivi le défilé. Au moins 5000 personnes étaient présentes.

« C’est le summum présentement, a souligné le directeur-gérant de l’équipe, Sylvain Couturier. On ne peut pas demander mieux en tant que gérant. Tu souhaites et tu espères toujours. Le but ultime, c’est la coupe Memorial, et l’avoir gagné, chapeau aux joueurs. »

Le Titan d'Acadie-Bathurst, champion de la coupe Memorial 2018 Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le Titan est la première équipe de la LHJMQ à gagner la Coupe Memorial depuis les Mooseheads d'Halifax en 2013. Il affrontait en finale les Pats de Regina. Le titan avait vaincu deux semaines plus tôt l’Armada de Blainville-Boisbriand en finale de la LHJMQ.

Avec des informations de François Le Blanc