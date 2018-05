Le débat francophone de l'élection ontarienne se déroulait mardi soir et les trois candidats – Gila Martow du Parti progressiste-conservateur, Gilles Bisson du Nouveau Parti démocratique et Marie-France Lalonde du Parti libéral – ont participé à une joute verbale des plus sérieuses. Tout de même, et à quelques reprises, les candidats ainsi que leurs chefs, par le biais de vidéos préenregistrés, ont réussi à nous décrocher un sourire. Ou une moue d'inquiétude. C'est selon.