Le Centre de formation professionnelle (CFP) d'Alma, le seul à offrir ce cours dans la région et sur la Côte-Nord, a présenté mardi les détails de ce nouveau programme.

L’objectif est d'adapter la formation aux besoins des entreprises.

« Toute la partie des dessins assistés par ordinateur est plus présente dans le DEP. C'est beaucoup plus important par rapport à ce que l’élève apprend, mais la grosse partie la plus importante, c’est vraiment l’installation et la production d’armoires de cuisine ainsi que de mobilier commercial et industriel », explique l’enseignant Jean-Samuel Gauthier.

Les étudiants ont accès à de nouveaux outils à la fine pointe de la technologie. Photo : Radio-Canada/Louis Martineau

Pour les entreprises dans le domaine, ce nouveau programme ne pouvait arriver à un meilleur moment.

« C'est beaucoup de coûts former une personne. Si elle arrive mieux formée, on peut tout de suite la mettre sur la fabrication, on n’aura pas à se casser la tête », mentionne Jessica Bouchard d’Ébénisterie Lac-Saint-Jean.

Plusieurs entreprises doivent penser à combler les places laissées vacantes par les départs à la retraite.

« On a fait une demande sur Emploi Québec. Ça fait quatre semaines et on n’a pas eu un CV. C'est un besoin criant. Présentement, on a besoin entre deux et cinq personnes », raconte Donald Brisson d’Ébénisterie Distinction.

Le CFP espère ajouter prochainement un volet de stages en entreprises et un autre portant sur le travail sur les chantiers de construction.

Le taux de placement des étudiants qui terminent le programme est de 95 %.