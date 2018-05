Un texte de Miguel Lachance

Le projet, nommé Minstead, sera situé sur le terrain de l’ancien moulin à papier de Resolute, fermé en 2014.

Mme Robin est une photographe qui s'est intéressée au phénomène des mini-maisons et a vu un potentiel dans la communauté d’Iroquois Falls.

Carole Lyne Robin a construit sa propre mini-maison avant de décider de se lancer en affaires. Photo : Minstead/Facebook

Riveredge Developments, basé à Sault-Sainte-Marie, se spécialise dans la revitalisation des terrains industriels.

Selon le PDG de Riveredge, Justus Veldman, Iroquois Falls est un endroit idéal pour ce genre de projet.

Le maire Shea a créé l’environnement parfait [...] pour soutenir les entrepreneurs comme Carole. Justus Veldman, PDG de Riveredge Developements

« Riveredge et les fournisseurs locaux vont offrir à Carole le soutien nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre son excellent travail et, espérons-le, pour créer plus d’emplois pour la communauté », explique M. Veldman.

Cinq maisons ont été commandées jusqu’à maintenant et seront bâties par des ouvriers locaux.

Une utilisation optimale de l'espace permet aux propriétaires de mini-maisons de profiter d'un bon niveau de confort. Photo : Minstead/Facebook

Les travaux de construction de la première mini-maison ont commencé la semaine dernière et seront terminés en quatre semaines.

Le prix de base d’une mini-maison est un peu moins de 50 000 $ et varie selon le niveau de confort recherché.