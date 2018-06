Un texte de Lise Ouangari

Dans la famille de Bruno Ouellette, on est chasseur de génération en génération. Originaire des Cantons de l’Est, au Québec, il a chassé dans le monde entier.

Mais la Saskatchewan demeure l’une de ses destinations de prédilection. Il a voyagé dans cette province des prairies plus d’une douzaine de fois.

La chasse c'est ma passion, mais juste les gros gibiers. Bruno Ouellette

Ce printemps, le chasseur est revenu en Saskatchewan avec un but précis: avoir une peau d'ours. « Soit l'ours cannelle ou l'ours blond, parce que ça se trouve juste dans l'Ouest canadien », explique-t-il.

Par un dimanche de mai, après plusieurs heures de vol vers Saskatoon, le chasseur se rend vers midi à la pourvoirie Great Grey Outfitters, au nord de Prince Albert.

Son propriétaire, Claude Juteau est un chasseur québécois installé dans la province depuis une dizaine d'années. Sur place, il informe son client qu'un ours blond a été repéré sur son terrain. Ce qui semble combler les attentes du chasseur, qui ne tient plus en place. Il n'attend qu'une chose : partir à la chasse dès 16 h.

Je suis encore plus heureux, j'ai des frissons. Bruno Ouellette

Bruno Ouellette (au centre) s'est dit heureux en voyant la grosseur et la couleur de l'ours blond que Claude Juteau (à gauche) a pris en photo dans sa pourvoirie. Photo : Radio-Canada

Bruno Ouellette est d'avis que la Saskatchewan compte de plus gros gibiers comparés au Québec où la chasse est plus intensive, selon lui, car il y a plus de chasseurs et moins d’espace.

« En Saskatchewan les bêtes sont plus grosses, elles ont eu la chance de grossir. Au Québec, ils ne laissent pas murir les tomates, ils les cassent toutes avant, ils ne laissent pas l'animal grossir, la génétique a beaucoup baissé », déplore-t-il.

Ce que vous voyez dans une journée ici, ça prend presque cinq, six, sept ans à voir au Québec. Bruno Ouellette

Bruno Ouellette a chassé dans le monde entier, mais la Saskatchewan demeure l’une de ses destinations de prédilection pour la chasse. Photo : Radio-Canada

« Peut-être 30 à 40 % de ma clientèle est du Québec », précise Claude Juteau. « Il n'y a pas de barrière de langue, je suis natif du Québec, je connais beaucoup de monde du Québec, il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que c'est devenu des amis », a confié Claude Juteau.

C'est vaste, c'est le paradis pour tous les amateurs de plein air. Pour quelqu'un qui aime la chasse, la pêche, c'est merveilleux. Claude Juteau

Une semaine de chasse à l'ours peut coûter au moins 4500 dollars dans la pourvoirie. Un voyage dispendieux qui en vaut la peine, selon Bruno Ouellette.

Une heure après être entré en forêt, le chasseur québécois aura finalement abattu l'ours blond d'environ 90 kg. Ce sera maintenant l'occasion en soirée, de rencontrer d'autres passionnés de chasse, pour partager son aventure.

Bruno Ouellette (à gauche) apprécie l'ambiance de ces voyages où les chasseurs peuvent partager leurs aventures. Photo : Radio-Canada

« C'est surtout un beau party, ce n’est pas une chasse individuelle, c'est un party, le soir on se réunit, puis tout est bien captivant », dit-il.

Et la chasse est aussi une façon chaque fois pour lui de découvrir une province qu'il affectionne. « Surtout quand vous venez le printemps puis l'automne, vous voyez toutes les différences, c'est différent du Québec », se réjouit le chasseur.