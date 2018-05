Dans un communiqué, la Clinique médicale de Coaticook explique qu'en vertu de sa politique contre le harcèlement et la discrimination et de son code d'éthique, elle a pris la décision de mettre immédiatement fin à ses liens d'affaires et professionnels avec le Dr Monette, et ce, de manière permanente.

La clinique compte prendre contact avec les patients du Dr Monette au cours des prochaines semaines pour la suite des choses.

En 2016, Steven Monette avait été radié pendant six mois pour avoir préféré dormir plutôt que de se rendre au chevet d'un de ses patients, alors qu'il était de garde à l'hôpital de Coaticook.