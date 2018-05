Le personnage de Citrouille revient pour une 24e année dans Racines, le nouveau souper-théâtre. Il sera accompagné de Peigne, qui souhaite remonter son arbre généalogique à l’aide de deux nouveaux personnages : Catoune et Kit, interprétés par Monique Poirier et Christian Kit Goguen.

Ce nouveau spectacle sera présenté à 12 reprises au théâtre Viola Léger pendant les mois de juillet et août et affiche déjà complet pour certaines dates.

Monique Poirier, nouvelle directrice créative du Pays de la Sagouine et interprète du personnage de Catoune. Photo : Radio-Canada

Robert Maillet sera de la partie

Le géant acadien Robert Maillet se joindra aussi aux personnages de l’Île-aux-Puces cette année.

« Nous avons réaménagé notre forge spécialement pour lui où il pourra démontrer sa force! », indique Luc LeBlanc, directeur général et artistique du Pays de la Sagouine.

Robert Maillet jouera son propre personnage et on pourra en apprendre plus sur son histoire, qui va de la lutte professionnelle jusqu'aux grands films hollywoodiens.

Les gens pourront mesurer leur force à la sienne! Monique Poirier, nouvelle directrice créative du Pays de la Sagouine

Robert Maillet, le géant acadien. Photo : Radio-Canada

La Sagouine virtuelle

Bien que le personnage de la Sagouine soit toujours absent, les gens pourront venir la rencontrer virtuellement.

Un petit théâtre a été installé à l'accueil du site pour que les visiteurs puissent entendre ces monologues.

L'endroit a été reproduit à partir de la maison de la Sagouine pour recréer l'ambiance des spectacles d'origine : « On voulait vraiment que ce soit offert à la communauté, donc les gens peuvent venir voir les vidéos de la Sagouine sans payer puisque c'est dans l'accueil », explique Luc LeBlanc.

Les monologues de la Sagouine seront présentés sur un écran. Photo : Radio-Canada

Redonner aux écoles et attirer les familles

C’est une première pour le pays de la Sagouine, l’entrée sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

De plus, pour chaque entrée payée les samedis, cinq dollars seront remis aux écoles de la région, histoire de redonner à la communauté.

Le menu a aussi été rehaussé cette année, de nouveaux plats seront ajoutés aux brunchs du dimanche et au buffet. Aussi, la terrasse sera désormais ouverte jusqu’à 19 h et une nouvelle station barbecue sera installée sur l’Île-aux-Puces pour que les visiteurs puissent déguster hamburgers et brochettes.

Hert LeBlanc est de retour cette année. Il offrira des prestations tous les vendredis en compagnie d'autres artistes acadiens.

L’ouverture officielle de la 26e saison de l’Île-aux-Puces se fera à compter du dimanche 24 juin jusqu’au 2 septembre.

Avec les informations de Camille Bourdeau