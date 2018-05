« Nous essayons de démontrer que le Canada ne devrait pas pouvoir revenir sur ce qui a été démontré dans l’affaire Carter, explique l’avocate de l’ALCCB Jay Aubrey. Pourquoi ce qui était vrai à l’époque ne le serait-il plus aujourd’hui? Qu’est-ce qui aurait pu changer? »

En février 2015, l’arrêt Carter de la Cour suprême du Canada a invalidé l'article du Code criminel interdisant à un médecin d'aider quelqu'un à s'enlever la vie dans des circonstances bien précises. Cette décision a mené à l’adoption en 2016 de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir.

Selon l’ALCCB, les conditions d’admissibilité prévues par la loi sont toutefois trop restrictives.

Jay Aubrey précise que la requête présentée devant la Cour d'appel de la province par l’ALCCB ne concerne que les éléments de preuve qui avaient déjà été étudiés dans l’affaire Carter.

« Si le Canada a vraiment des informations qui n’étaient pas disponibles à l’époque de Carter, ils devraient demander à la Cour de les présenter, soutient l’avocate. Nous ne voulons pas limiter les preuves que pourrait présenter le Canada, à condition qu’il s’agisse bien de nouvelles preuves. »

Ce que nous voulons éviter, c’est de répéter le procès et les appels de l’affaire Carter, pendant que des Canadiens souffrent en attendant de pouvoir exercer un droit qui leur a déjà été accordé par la Cour suprême du pays. Jay Aubrey, avocate de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

L’ALCCB a initialement perdu sa requête pour un procès accéléré, présentée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en juin 2017. L’association a ensuite décidé de porter la décision en appel.

Quelques jours après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en juin 2016, l’ALCCB s’est joint à Julia Lamb, une jeune Britanno-Colombienne atteinte d'une maladie neurodégénérative, pour contester la restriction de l'accès prévu par la loi à ceux dont la mort naturelle est « raisonnablement prévisible ».

D’après l’Association, cette limitation ne respecte pas les critères établis dans l’arrêt Carter. Dans sa décision, le plus haut tribunal du pays avait identifié trois conditions pour accéder à l’aide médicale à mourir :

L’ALCCB conteste la constitutionnalité des exigences supplémentaires prévues par la loi fédérale. Selon l’association, le cadre législatif actuel laisse de côté certains Canadiens qui souffrent énormément, mais qui ne sont pas mourants.

« L’essence de la décision Carter était de donner le choix aux gens quant aux décisions de fin de vie, qui sont au coeur de notre autonomie et notre dignité en temps qu’êtres humains, affirme Jay Aubrey. C’est cette analyse qui a mené la Cour suprême du Canada à cette définition très large de qui devrait avoir le droit de bénéficier de l’aide médicale à mourir. »