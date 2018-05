Un texte de Brigitte Dubé



Le porte-parole du ministère des Transports, Alexandre Bougie, précise toutefois que cet échéancier dépend de la météo.

« Lorsqu’on doit faire des travaux d’asphaltage et de marquage de la chaussée, ça nous prend la collaboration de Dame Nature. Si elle ne nous complique pas trop la vie, l’objectif est une réouverture à la mi-juin. »

M. Bougie précise que des travaux restent à réaliser aux approches du pont. La pose d’une membrane sur la structure et l’asphaltage doivent aussi être effectués.

Les travaux sont effectués par Sani Sable et Coffrage Bouchard. Ils consistaient notamment à démolir et reconstruire la pile affectée par la crue des eaux de 2017 et à mettre en place de nouvelles travées. Il s’agit d’un contrat de 6,2 millions de dollars.