D'après les informations de Marlène Joseph-Blais

Le projet est divisé en trois phases et prévoit la mise en vente de 34 terrains au total. Les lots situés au bord du fleuve seront vendus 70 000 $, tandis que les autres coûteront 35 000 $.

L'avenue Fraser à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Le président de la compagnie Michel Miller inc., Bobby Miller, dit avoir déjà ciblé des acheteurs pour les sept terrains de la première phase qui sont situés du côté du fleuve. Ceux-ci pourraient être en vente dès le 6 juin.

C'est un endroit où il y a beaucoup de demandes. Bobby Miller, président de la compagnie Michel Miller inc.

Les terrains appartiennent au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et sont gérés par la MRC de Manicouagan. La compagnie Michel Miller inc. a obtenu un bail de location le temps de préparer les terrains. L’entreprise pourra ensuite les acheter de la MRC avant de les revendre à ceux qui souhaiteront y construire une maison.