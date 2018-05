Les conseillers Daniel Champagne, Audrey Bureau et Maude Marquis-Bissonnette se sont penchés sur un nouveau plan afin de permettre au boulevard Saint-Joseph réaménagé de permettre la circulation de vélos. La première mouture du réaménagement de cette artère principale, entre les boulevards Taché et Saint-Raymond, les excluait presque complètement.

Dans le plan adopté par le conseil, les cyclistes pourront circuler sur Saint-Joseph sur un lien cyclable, clairement marqué, d'une largeur d'un mètre et demi, aménagé des deux côtés du boulevard, sauf à deux endroits, notamment entre les boulevards Montclair et Saint-Raymond. À ces deux endroits, les cyclistes pourront circuler à vélo sur les trottoirs.

Pour réaliser cet aménagement, la Ville éliminera 135 places de stationnement, qui passeront de 176 à 19. Le stationnement sera toutefois permis dans des rues perpendiculaires. Il s'agit d'un moindre mal selon les élus, puisque plusieurs commerces auraient déjà des stationnements à l'arrière.

La Ville devra également acheter une vingtaine d'emprises privées, c'est-à-dire des portions de terrain situées au bord du trottoir.

Les élus souhaitent également une réduction de la vitesse, qui passera de 50 à 40 km à l'heure afin d'assurer la sécurité des cyclistes.

Pour le président du conseil, Daniel Champagne, cette nouvelle mouture correspond en tous points à ce que la Ville veut faire du boulevard Saint-Joseph.