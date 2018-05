Plusieurs communautés autochtones de la province de la côte du Pacifique considéreraient sérieusement investir dans le projet d’oléoduc, affirme le chef de la Première Nation de Cheam, Ernie Crey.

« J’étais heureux d’entendre cette nouvelle en me levant », a dit le chef de la communauté située à environ 100 km à l’est de Vancouver, quelques heures après que le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, eut annoncé l’achat du projet d’agrandissement de Trans Mountain qui permettra de tripler la quantité de pétrole qui sera transporté de l’Alberta vers l’océan Pacifique à des fins d’exportation.