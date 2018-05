Un texte de Barbara Gorrand

À l’école La Voie du Nord, à Thompson, le directeur Daniel Couture croise les doigts. Son école ne produira pas de finissants cette année, mais cela pourrait changer en 2019.

« Il y a de fortes chances que nous ayons l’année prochaine notre tout premier finissant », se réjouit-il. À cette perspective, toute l’école francophone, fondée en 2009 et installée dans ses nouveaux locaux en 2016, imagine déjà la fête qui pourra couronner ce succès.

Mais le directeur veut garder la tête froide. « Nous avons déjà cru par le passé avoir des finissants, mais au cours de l’été, les parents ont déménagé. N’oublions pas que Thompson est une ville où il y a beaucoup de mouvement lié à l’emploi », rappelle Daniel Couture.

Cette mésaventure est le lot de nombreuses écoles éloignées de la Division scolaire franco-manitobaine. Confrontées à un manque d’élèves, voire à un manque de ressources, elles ont longtemps pâti de la concurrence des autres écoles, anglophones ou d’immersion.

Darcy Simard, directeur de l’école La Source à Shilo, confirme ce phénomène. « Nous avions des élèves qui partaient au gré des mutations de leurs parents, lorsqu’il s’agissait de familles de militaires. Et d’autres familles qui choisissaient de mettre leurs enfants en immersion à Brandon, pour faciliter leur sociabilisation », explique-t-il.

Une stratégie communautaire

Consciente de cette situation, la DSFM a réagi il y a six ans en créant le Campus des petites écoles, une solution qui regroupe sept écoles isolées, propose des cours à distance et permet de partager des ressources, et qui porte déjà ses fruits.

« Le Campus est directement lié à la réussite de nos élèves, analyse Daniel Couture, depuis Thompson. Cela sort les élèves de leur isolement, en permettant le réseautage et en renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté francophone. »

Selon lui, les camps et autres activités développés en commun permettent aux élèves de nouer des amitiés qui leur donnent le goût de continuer, et de se retrouver.

« J’ai travaillé dans beaucoup d’écoles, des écoles d’immersion, etc. Et je peux vous dire que dans des écoles de 1000 élèves, il n’y aura jamais autant d’activités culturelles que celles dont bénéficient nos élèves grâce au Campus des petits écoles de la DSFM », estime-t-il.

Des classes à plus de 10 ou 20 élèves

Darcy Simard confirme que la stratégie à long terme du Campus des petites écoles est déjà perceptible.

« La possibilité d’offrir des cours de qualité en français fait une différence énorme pour la communauté francophone de Shilo, dit-il. Et le réseautage permet aux élèves ce combler leur besoin d’interactions sociales. Nous le voyons bien, désormais nous retenons de plus en plus d’élèves dans nos classes. »

Effectivement, si cette année, Adanna Denys-Peters, seule dans sa classe depuis la 6e année, est l’unique finissante de Shilo, l’an prochain, la 12e année devrait compter cinq élèves. « Et nous avons ensuite des classes de 12 à plus de 20 élèves », ajoute Darcy Simard.

