La restriction avait été mise en place le 15 mai.



Le porte-parole du MRNF, Chris Marchand, indique que le risque d’incendie est encore élevé dans certains secteurs de la région.

Le sud de la région est particulièrement à risque, notamment autour de Fort Frances et de Dryden. Chris Marchand, ministère des Richesses naturelles et des Forêts

M. Marchand rappelle que le brûlage de jour est encore interdit et demande à la population de faire preuve de prudence en tout temps.

Le MRNF rapporte un total de 198 feux de forêt jusqu’à maintenant en 2018.

Le feu le plus important chevauche la frontière du Manitoba et de l’Ontario et n’est toujours pas maîtrisé. Il couvre une superficie de 3739 hectares.

Avec les informations de CBC