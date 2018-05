Alors que le Cirque du Soleil avait demandé à 15 artistes féminines de reprendre les chansons de Luc Plamondon pour le spectacle Stone l’an dernier, l'équipe de création a cette fois opté pour les bandes originales des Colocs, qui seront parfois modifiées.

On veut faire le party avec une petite larme aux yeux. Jean-Guy Legault, metteur en scène

Début du graphique (passez à la fin) Ma collègue @AADANEAU a eu droit à un avant-goût du spectacle hommage aux Colocs qui sera présenté cet été par le Cirque du Soleil @Cirque #rcma pic.twitter.com/y1cPxNmNiy — Camille Carpentier (@CamCarp) 29 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le directeur musical du spectacle, Jean-Phi Goncalves, croit que les chansons de Dédé Fortin portent toujours un message fort et actuel.

« Tout ce qui parle de l’être humain et de ses états d’âme est encore d’actualité et le sera toujours. Il y a aussi les critiques sociales qu’il fait avec La rue principale, par exemple, qui peuvent encore s’appliquer aujourd’hui et même encore plus », a-t-il mentionné.

Le spectacle sera présenté 20 fois à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 18 juillet au 18 août 2018. Une vingtaine d’artistes monteront sur scène pour l’occasion.

Il s’agira du quatrième spectacle hommage à être présenté par le Cirque du Soleil après ceux de Beau Dommage, de Robert Charlebois et de Luc Plamondon.

Avec les informations d’Anne-Andrée Daneau