Un texte de Romain Schué

« Une telle politique salariale progressiste s’inscrit dans notre vision d’une économie montréalaise qui profite à tous et à toutes et d’une métropole égalitaire », écrit Valérie Plante, dans cette correspondance datée du 25 mai, qu’a pu consulter Radio-Canada.

La mairesse indique vouloir trouver un « commun accord avec les différents syndicats qui représentent » les employés de la Ville de Montréal.

Évoquant une « saine gestion de l’argent des Montréalais », elle spécifie néanmoins qu’elle compte s’« assurer qu’une telle mesure ne provoque pas une flambée généralisée des salaires des autres employés de la Ville, ce qui mettrait une pression démesurée sur les finances publiques ».

Des détails à « assembler »

Au sein de son cabinet, on affirme que des discussions avec « les partenaires syndicaux sont menées » et que « des détails restent à assembler », tout en clamant que la promesse sera respectée.

Mme Plante mentionne par ailleurs vouloir agir rapidement, en soulignant que « des consultations publiques » sur ce sujet « apparaissent superflues ».

Aucun délai pour la mise en application n’a cependant été communiqué.

Selon la Ville, environ 270 personnes seraient concernées par cette hausse, soit environ 1,2 % des 22 000 employés de l'institution publique.

Ce serait, explique-t-on du côté du cabinet de la mairesse, essentiellement des employés temporaires, qui travaillent particulièrement l’été, comme des surveillants de parcs et de piscines.

Le coût total pour la Ville de Montréal n’a pas été précisé.

Les syndicats encore « vigilants »

« C’est un premier pas », se félicite le chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand.

Ce dernier avait déjà fait une telle demande l’an passé à l’administration de Denis Coderre. Il avait notamment été soutenu dans sa démarche par Projet Montréal, alors dans l’opposition.

Mi-avril, Magda Popeanu, membre du comité exécutif, avait cependant avoué que son parti, désormais au pouvoir, avait décidé de reporter cette promesse en raison d’« un impact sur le budget ».

Face à cette réponse, le Conseil central du Montréal métropolitain de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) avait haussé le ton. En compagnie de plusieurs organisations, sa présidente, Dominique Daigneault, a rencontré, fin avril, Valérie Plante et Benoit Dorais, le président du comité exécutif.

« On nous a dit qu’il y avait du travail à faire pour étudier les impacts sur l’échelle salariale, détaille Dominique Daigneault. On comprend ces calculs, mais on va rester vigilant, car on ne veut pas que ce soit une façon, plus tard, de laisser tomber cet objectif. On espère que ce sera mis en place le plus rapidement possible. »

Depuis le 1er mai, le salaire minimum au Québec est fixé à 12 $ de l’heure.