Ces derniers jours, Peggy et Shimon Walt avaient interpellé le commerçant et avaient exprimé leur inconfort au sujet des émotions suscitées par la présence de tels objets, ornés de croix gammées, dans leur quartier.

Peggy Walt estimait que la présence de ces artéfacts serait plus appropriée dans un musée et trouvait discutable que des individus puissent faire un gain financier en négociant des pièces de collection associées à l’Holocauste.

« Tous les objets avec un swastika ont été retirés et nous regrettons sincèrement avoir été la cause de tant d’inconfort et de difficultés. Nous n’avons pas l’intention que cela se reproduise », a expliqué mardi Jack Craft, le propriétaire de la boutique Finer Things Antiques & Curios, dans une longue publication sur la page Facebook de son commerce.

Après avoir présenté son point de vue lors de conversations en ligne, M. Craft avait précédemment proposé de garder les objets hors de la vue des clients. Ils étaient vendus au milieu d'autres pièces de collection associées à la Seconde Guerre mondiale.

Objets de collection de l'Allemagne nazie en vente dans une boutique d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

L'homme dont le commerce se spécialise dans la vente d'objets en lien avec l'histoire militaire explique que « nos vétérans canadiens ont choisi de rapporter ces fragments d’histoire au Canada ». Lorsque ceux-ci ou leurs héritiers se présentent à la boutique avec l’intention de vendre ces souvenirs, « nous commençons à voir ces objets sous une lumière différente », explique-t-il.

Nous les voyons comme le rappel du triomphe sur la tyrannie et le mal, non comme des objets inanimés qui ne peuvent plus causer de tort ou de douleur. Parce que nous voyons les choses sous cette perspective ne veut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde, et c’est là où notre vision est imparfaite. Jack Craft, antiquaire.

Dans un message signé « Jack, Julianne et la famille Finer Things », le commerce remercie les gens de la communauté qui sont intervenus pour encourager ce dialogue.

Shimon et Peggy Walt. Photo : CBC/Emma Smith

Peggy Walt, qui fréquente la synagogue située à quelques pas de la boutique d’antiquités, n’avait pas rencontré M. Craft lorsqu’elle avait visité le commerce et remarqué les objets contentieux. Avec son mari, dont la famille compte plusieurs membres ayant péri en Europe durant l’Holocauste, elle invite Jack Craft à se rencontrer pour un café et poursuivre la conversation.

« Plus nous discutons, plus nous nous comprenons les uns les autres », ajoute Shimon Walt. « Je pense que c’est bien, et je crois que c’est une conversation qui va peut-être avoir lieu dans tout le pays, pas juste ici à Halifax dans un petit magasin de la rue Quinpool. »

Avec les informations d'Emma Smith