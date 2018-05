C'est la mise en garde qu'a lancée mardi l'une des leaders de la faction sénatoriale, Raymonde Saint-Germain, qui estime que la mesure législative est désormais satisfaisante grâce aux 40 amendements adoptés lundi au comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

Nous sommes [...] ouverts à d'autres amendements qui auraient une véritable valeur ajoutée et non pas à des amendements superficiels, tactiques, inapplicables [...] qui ont pour but de manière détournée de contrecarrer les objectifs fondamentaux [de C-45]. Raymonde Saint-Germain, sénatrice indépendante