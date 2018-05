Avec la croissance démographique du village, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Winnipeg, les services municipaux commençaient à se sentir à l'étroit dans leur bâtiment.

Mais il y a cinq ans, précise la mairesse, une possibilité s’est présentée avec la fermeture des bureaux d’Hydro Manitoba dans le village.

« On nous avait dit que lorsque le moment de vendre serait venu, nous aurions le premier choix, explique-t-elle. Alors nous avons commencé à mettre des fonds dans une réserve. »

Et lorsqu’enfin le bâtiment a été mis en vente, le conseil s’est réuni et a fait une offre de 400 000 $ pour le bâtiment et le terrain de 2,5 acres.

« Nous avons établi notre budget, et estimé les coûts de la rénovation entre 50 000 et 100 000 $ », détaille Mona Fallis.

Avec la réserve déjà constituée, la vente de l'édifice et du terrain actuels des services publics déjà effectuée, et celle à venir du bureau municipal, Mona Fallis précise que l’opération n’aura aucune incidence sur les taxes des habitants.

Le futur bâtiment accueillera à l’arrière le département des services publics et les bureaux municipaux ainsi que la salle du conseil à l’avant.

Mona Fallis ne brigue pas un second mandat de maire

Mme Fallis ne devrait pas siéger longtemps en tant que mairesse dans cette salle de conseil puisqu’elle a décidé de ne pas se représenter aux élections de l’automne prochain.

« Je siège au conseil depuis 2009, rappelle-t-elle, et j’ai effectué un terme en tant que maire, mais j’estime que mon travail me demande trop de temps et que je ne suis pas capable de donner autant que je le voudrais à la communauté. D’autres habitants pourraient le faire bien mieux. »

Avec des informations de Christian Riou