Un texte de Jean-François Deschênes, avec la collaboration de Brigitte Dubé



C'est comme si, en l'espace d'un an, la ville avait développé un nouveau quartier résidentiel de plus de 100 maisons unifamiliales.

Le public a été invité à assister à la première pelletée de terre visant à marquer le début du chantier. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Le maire, Pierre D’Amours, refuse de parler d'un problème.

« Il faut saisir cet élément-là comme étant une opportunité de développement qui permettra à des locataires d'avoir accès à la propriété, argumente-t-il. Demain, s'il y a une fluctuation à la baisse du marché immobilier, ça peut permettre à de jeunes familles qui autrement n'auraient pas accès à des propriétés [de devenir propriétaires]. »

Projet de résidences pour personnes âgées à Amqui Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Les élus veulent d’ailleurs mettre en place une stratégie pour faciliter l'accès à ces propriétés.

« Avec d'autres partenaires [on pourrait] constituer un fonds sur lequel on pourrait mettre des frais de notaire, mentionne le maire. Est-ce qu'on peut avoir un coup de main de ce côté-là, des pourcentages des commissions au niveau des courtiers immobiliers, des taux d'intérêt du côté des institutions financières, si on se met ensemble? »

Si chacun met son petit bout, on est capables d'offrir des avantages pour avoir accès à la propriété. Pierre D’Amours, maire d’Amqui

De futurs locataires du Château Bellevue avaient déjà prévu le coup et vendu leur maison, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Il y aura 183 logements pour personnes âgées, autonomes ou semi-autonomes.

Les premiers locataires devraient emménager à la fin de l'été 2019.

Ce projet doit créer 50 emplois directs.