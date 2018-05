Un texte de Camille Martel

Le principal problème qui est reproché au GED est le fait qu’il est administré par une firme privée américaine et donc traduit, déplore Ghislaine Foulem, présidente du CODAC.

La présidente fait d’ailleurs le parallèle avec l’examen d’accès à la profession pour les infirmières, le NCLEX-RN. Le mois dernier, une jeune aspirante infirmière francophone du Nouveau-Brunswick décriait la difficulté de réussir cet examen, aussi traduit par une firme privée américaine.

« Les traductions sont très mauvaises et c’est très difficile pour nos apprenants francophones », explique Ghislaine Foulem.

Un stress important pour les étudiants

De plus, l’examen traduit n’est pas offert en ligne, contrairement à l’examen en anglais. Les apprenants francophones doivent donc se déplacer et compléter l’examen en personne, ce qui retarde la correction.

« Ils peuvent attendre de six à huit semaines pour avoir les résultats, alors qu’en ligne c’est immédiat », ajoute la présidente du CODAC.

Un stress qui pèse lourd sur les épaules de certains apprenants, comme Douglas LeBlanc, qui tente d'obtenir son diplôme d'étude secondaire : « Tu veux t'embarquer dans d'autres matières, mais tu veux savoir si t'as passé avant. »

Douglas LeBlanc est un apprenant néo-brunswickois qui tente d'obtenir son diplôme d'étude secondaire. Photo : Radio-Canada

En plus des délais des résultats, d'autres irritants agacent les apprenants. Par exemple, certains modules dans les livres de GED ne sont pas traduits en français, ce qui nuit à la préparation des examens.

Pour Douglas LeBlanc, c'est surtout le fait qu'il est impossible de passer le test sur un ordinateur qui pose problème.

« Moi je suis dyslexique et j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui lit les mots pour moi et ça m'aide énormément », explique-t-il. Il a d'ailleurs abandonné ses études secondaires lorsqu'il était adolescent en raison d'une dyslexie non diagnostiquée.

« C'est injuste envers les francophones du Nouveau-Brunswick de ne pas être traités de la même façon que les anglophones. Je sais que nous ne parlons pas parfaitement français, car la plupart d'entre nous parlent chiac, mais ce n'est pas une raison valable », s'insurge Douglas LeBlanc.

Je suis né en français et je veux faire l'examen en français, même si je sais que ce serait peut-être plus facile en anglais. Douglas LeBlanc, apprenant

Deux poids, deux mesures

Ghislaine Foulem est aussi navrée de constater que le GED n’est pas mieux adapté à la réalité néo-brunswickoise.

Selon elle, les ressources sont pourtant disponibles dans la province pour produire un diplôme adapté aux francophones : « On trouve cela étrange, puisqu’il existe quand même des ressources, notamment aux collèges communautaires et au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ».

La présidente du CODAC ne comprend pas pourquoi les apprenants adultes anglophones et francophones ne sont pas sur le même pied d'égalité, comme le reste des élèves des niveaux primaires et secondaires dans la province.

Un test administré par le secteur privé

De son côté, le gouvernement du Nouveau-Brunswick réfère ce problème au Caucus canadien des tests GED, un groupe de travail territorial, provincial et fédéral qui opère sous la direction du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada.

La présidence de ce caucus est assurée par l'organisation Pearson VUE, l'administratrice des tests GED.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles Lepage, a indiqué par courriel que le gouvernement travaillait de concert avec Pearson VUE pour trouver une manière de permettre aux apprenants de faire le test en ligne.

« Le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, à travers le Caucus canadien des tests GED, discute des différentes options futures afin de remplacer la version actuelle du test qui date de 2002 », a expliqué le ministre, en ajoutant que les diplômes s'adressant aux adultes et aux étudiants du secondaire étaient bien différents, puisqu'ils ne visent pas la même clientèle.

Quoi qu'il en soit, Ghislaine Foulem déplore le fait qu'un examen menant à l'obtention d'un diplôme d'étude secondaire soit géré par une compagnie privée.

Le français est loin d'être dans leurs premières préoccupations. Ghislaine Foulem, présidente du CODAC

« Plusieurs de nos apprenants ont déjà de la difficulté à lire, donc il faut vraiment que le test soit dans une langue qu'ils comprennent. On s'imagine qu'en faisant des traductions ça va être suffisant, mais des traductions ne représentent pas souvent la réalité locale », conclut-elle.

Les derniers chiffres amassés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick révèlent que 57 % de ceux qui ont passé le test GED en 2016 l'ont réussi.