Un texte de Catherine Allard

Les robes moulantes et les chandails qui tombent des épaules ou qui montrent le dos ne seront plus tolérés à l’école Mathieu-Martin. Les culottes courtes et les robes doivent cacher une partie de la cuisse. Les débardeurs doivent également cacher le corps.

Si des élèves ne respectent pas le code vestimentaire, ils seront suspendus.

« Ce n’est pas juste pour les filles. Des six points qui étaient sur le code vestimentaire, il y en avait cinq pour les filles et juste un pour les gars. C’est visé vers nous autres », dit Jade Montiel, une élève, à la sortie de l’école.

Les élèves de 12e année Josée Gauvin, Alyssa Bourgeois et Natasha LeBlanc ne comprennent pas pourquoi leurs corps dérangent autant leurs professeurs. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

C’est sexiste en masse. Ils visent plus les filles que les garçons. Ils disent beaucoup de choses qu’on ne peut pas porter pour les filles, et pour les garçons c’est juste une muscle shirt. C’est injuste. Josée Gauvin, élève de 12e année à l’école Mathieu-Martin

Les garçons questionnés sont moins préoccupés par le nouveau code vestimentaire.

« Ça ne me dérange pas vraiment parce que moi ce que je porte ça ne dérange pas. Mais c’est injuste pour les filles, parce qu’elles ne peuvent pas porter ce qu’elles veulent », dit Gabriel Thériault, un élève de 9e année.

Xavier Roy-Lanctôt, Gabriel Thériault, Noah Richard croient que le code vestimentaire ne changera pas beaucoup de choses pour les garçons. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Des adolescentes se sentent visées

Face à ce code vestimentaire, des élèves rapportent se sentir mal dans leur peau.

« On nous dit toujours de nous aimer nous-mêmes et de ne pas être self conscious. Mais quand on nous dit de nous changer et ça dit qu’il faut qu’on se couvre, ça dit qu’on n’a pas le droit de s’aimer et de montrer les choses qu’on aime », déplore Natasha LeBlanc.

Ça fait depuis qu’on est jeunes qu’on dit que ce n’est pas à nous de nous faire dire comment nous habiller, mais c’est aux gars de ne pas faire des commentaires sexuels sur tout ce qu’on porte. Jade Montiel, élève à l’école Mathieu-Martin

Jade Montiel (à gauche) et Julie Sweetapple (à droite) craignent l'impact de ce nouveau code vestimentaire sur l'estime personnelle des jeunes filles. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Un groupe d’élèves dit avoir l’intention de rencontrer le directeur, Michel Power. Elles espèrent qu’il acceptera d’assouplir certaines règles.

« On est un groupe de filles et on va aller parler au directeur, parce que c’est très injuste », dit Julie Sweetapple.

L’école refuse de s’expliquer

Le directeur de l’école Michel Power a expliqué aux élèves, vendredi dernier, qu’un nouveau code vestimentaire entrait en vigueur. Les parents ont reçu un courriel les informant des changements lundi.

Michel Power a refusé, mardi, de répondre aux questions de Radio-Canada sur le processus qui a mené à la mise en place de ce code vestimentaire.

La direction refuse également de donner l’autorisation aux élèves membres du conseil étudiant de nous accorder une entrevue sur le sujet.