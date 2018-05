La plainte, qui aurait été déposée en janvier à la cour du district central de Séoul, allègue qu’Epic Games aurait copié des objets et des éléments de l’interface de PUBG, selon The Korea Times.

À lire aussi : Quoi, vous ne connaissez pas Fortnite?

PUBG, lancé en mars 2017, est responsable de l’engouement massif envers les « battle royale ». Ce genre vidéoludique propose à un très grand nombre de joueurs de s’affronter en même temps dans une partie jusqu’à ce qu’un seul survivant l’emporte.

Fortnite: BR, un mode de jeu de Fortnite ajouté au titre original en septembre 2017, a rapidement été accusé de plagiat par des joueurs et des observateurs, qui n’ont cependant pas boudé le jeu pour autant. Fortnite: BR serait aujourd’hui plus profitable et plus populaire que PUBG.

Une relation complexe

L’ombre d’une poursuite planait depuis le lancement de Fortnite: BR en raison de commentaires de Bluehole, l’entreprise mère de PUBG Corporation, en septembre 2017.

« Nous avons eu une relation continue avec la société Epic Games tout au long du développement de PUBG, puisque notre jeu utilise le moteur Unreal Engine 4, créé par Epic Games », avait alors écrit le vice-président de Bluehole, Chang Han Kim, dans un communiqué. « Après avoir écouté les commentaires croissants de notre communauté et après l’examen de la jouabilité du mode battle royale de Fortnite, nous craignons que Fortnite ne reproduise l’expérience de jeu pour laquelle PUBG est connu. »

« Nous avons aussi remarqué qu’Epic Games fait référence à PUBG dans sa promotion de Fortnite auprès de sa communauté et dans ses communications avec la presse, a poursuivi M. Kim. Cela n’a jamais été évoqué avec nous et nous ne croyons pas que ce soit correct. »

Epic Games n’a pas émis de commentaire à propos de la poursuite intentée par PUBG Corporation.

D’après Bloomberg, PUBG Corporation a aussi intenté une poursuite plus tôt cette année contre l’entreprise chinoise Netease Inc. pour avoir volé certaines idées à PUBG pour ses jeux Rules of Survival et Knives Out.