Un texte de Colin Côté-Paulette

Biodiversité et protection de la nature

La Pointe-Pelée a été le premier parc national canadien créé afin de protéger la nature.

En 1918, huit autres parcs nationaux avaient déjà été fondés au Canada, mais aucun dans le but de préserver des habitats naturels.

« Jusque-là [la fondation du parc de la Pointe-Pelée], tous les parcs nationaux au Canada avaient été créés à des fins récréatives », raconte la directrice du parc, Maria Papoulias.

Selon elle, les gens qui fréquentaient la pointe à l'époque étaient conscients de la qualité de la biodiversité de l'endroit, particulièrement par rapport aux oiseaux migrateurs.

La Pointe-Pelée en Ontario Photo : Radio-Canada/Rébecca Salomon

Un territoire autochtone ancestral

Bien avant que des explorateurs français baptisent cette extrémité sud du territoire canadien « Pointe-Pelée », ce dernier constituait la maison de la première nation de Caldwell.

« C'est vraiment leur maison ici, durant 6000 ans ou plus, les Autochtones ont vécu ici sur la Pointe-Pelée », précise Mme Papoulias.

Les nations Caldwell et de l'île Walpole sont toujours impliquées dans les affaires du parc aujourd'hui, puisque leurs membres aident les employés de la Pointe au contrôle de certaines espèces notamment.

Les Autochtones ont toutefois été expulsés du parc par le gouvernement fédéral en 1922.

« Aujourd'hui nous sommes très fiers de travailler avec les Premières Nations pour effectuer nos travaux de conservation et de préservation », indique la directrice du parc.

Le lac Érié à la Pointe-Pelée Photo : Radio-Canada/Rébecca Salomon

La Pointe a été habitée jusqu'à la fin des années 60

« Il y avait plus de 300 maisons ici, en plus de deux hôtels, d'une école, plusieurs entreprises de pêche commerciale et des fermes. [...] Il y avait beaucoup de gens qui vivaient ici », explique Mme Papoulias.

Dans les années 70, le parc a racheté les bâtiments pour restaurer la nature de la Pointe.

La pêche commerciale sur le territoire de la Pointe, elle, a cessé en 1969.

Le parc national de la Pointe-Pelée en Ontario Photo : Radio-Canada/Rébecca Salomon

Impossible d'y camper pendant 10 ans

Au grand dam de plusieurs amateurs de plein air, il était impossible de camper sur le site de la Pointe-Pelée durant une dizaine d'années.

Depuis l'été 2017, il est à nouveau possible de dormir dans le parc, mais on ne parle pas de camping traditionnel ici.

Vingt-quatre huttes en bois nommées « oTENTik » sont maintenant à la disposition des campeurs, pour ce « camping de luxe ».

Il y a maintenant plus de 50 parcs nationaux au Canada.