Après avoir offert des rôles remarqués à Camille Mongeau et Isabelle Blais dans Tadoussac (2017) ainsi qu’à Marie-Evelyne Lessard dans Les manèges humains (2012), Martin Laroche confie à Léane Labrèche-Dor le soin d’interpréter Valérie.

Cette dernière, huit ans après la fin des combats et la mort de son petit-ami lors d’un massacre, a refait sa vie, avec un nouvel amoureux (Maxime Landry) et un travail dans un CHSLD où elle y croise une patiente assez spéciale (Micheline Lanctôt). Les restes des traumatismes vécus ne sont néanmoins jamais très loin.

Film sur le syndrome du survivant

Produit par La Boîte à Fanny et distribué par Maison 4:3, Le Rire est présenté comme une « exploration humaine du syndrome du survivant, et du processus de deuil du passé, avec la distance du temps, la force de l’amour, et la joie d’être en vie », dans un communiqué dévoilé mardi.

La distribution comprend également Sylvie Drapeau, Catherine Proulx-Lemay, Jean-Sébastien Courchesne, Christine Beaulieu et Évelyne de la Chenelière.

Le Rire devrait sortir au Québec en 2019.