Par ailleurs, la nouvelle école élémentaire du Conseil à Bowmanville sera baptisée Viola-Léger, en honneur de la comédienne acadienne.

La comédienne acadienne Viola Léger Photo : Dolores Breau

« Madame Léger est une pédagogue de formation, indique Viamonde. Elle a notamment enseigné la littérature et le théâtre au niveau secondaire avant de décrocher le rôle du célèbre personnage de La Sagouine, créé par l’auteure Antonine Maillet, en 1971. Elle a campé ce rôle jusqu’en 2017, à l’âge vénérable de 87 ans. »

La nouvelle école doit accueillir à partir de l’automne prochain les élèves de la maternelle à la 6e année de la région.

En honneur du créateur de Notre place

Le chanteur Paul Demers est mort en 2016. Photo : Facebook/Paul Demers

Quant à Paul Demers, Viamonde explique son choix ainsi :

« Monsieur Demers a marqué l’Ontario français en composant la chanson Notre place, en 1989, dans le contexte de l’adoption de la Loi provinciale sur les services en français. Cette chanson au texte rassembleur est désormais considérée comme l’hymne officiel des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens et connue par plus d’une génération d’élèves. »

L’École Paul-Demers doit elle aussi ouvrir ses portes en septembre prochain et accueillir les élèves de la maternelle à la 6e année.