Le ministère provincial de la Justice a « du travail à faire » pour gérer les risques pour la sécurité des personnes qui travaillent ou visitent les établissements correctionnels de Dartmouth, New Glasgow, Sydney et Yarmouth, estime Michael Pickup.

De nombreux agents ne reçoivent pas les formations requises

Le vérificateur général conclut que le ministère ne dispose pas d’une politique globale de gestion des risques. Il décèle de plus des faiblesses dans le processus d’embauche et note que de nombreuses formations et évaluations des agents correctionnels ne sont pas à jour.

Parmi les nouveaux agents correctionnels engagés entre 2013 et 2017, seulement 20 % avaient complété toutes les formations requises, soit 4 agents sur 20.

Le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse, Michael Pickup. Photo : Radio-Canada/CBC

À peine 5 agents sur 20 avaient suivi une formation appelée « Comprendre et réagir à la maladie mentale », qui a été interrompue en 2014 et n’a été remplacée par un nouveau cours sur le sujet qu’en février 2017.

Le ministère de la Justice a indiqué au vérificateur général qu’en novembre 2017, « environ la moitié » des agents correctionnels avaient depuis suivi le nouveau cours sur la santé mentale. Le rapport estime toutefois que l’échéance du ministère, qui souhaite avoir formé tous les agents d’ici 2020, est « déraisonnable ». Le vérificateur presse le ministère de faire de cette formation une « priorité ».

Par ailleurs, une formation nommée « Reconnaître une personne perturbée émotionnellement » n’avait été suivie que par 7 des 20 nouveaux agents, alors que 11 sur 20 avaient reçu leur formation sur l’intervention en cas de risque suicidaire.

Le rapport du vérificateur général indique que la majorité des agents correctionnels en Nouvelle-Écosse n'a pas suivi toutes les formations requises. Photo : CBC/Robert Short

Le rapport relève aussi que parmi les autres membres du personnel des prisons, par exemple les travailleurs sociaux ou les employés des cuisines, 10 personnes sur 11 n’avaient pas suivi toutes les formations requises.

Isolement carcéral

Le rapport fait état de plus de 600 agressions dans les quatre établissements correctionnels de la province en 23 mois, du 1er avril 2015 au 28 février 2017. Tous ces incidents, sauf 75, ont été commis par des détenus sur d’autres détenus. Onze de ces cas ont requis une hospitalisation, aucun impliquant un membre du personnel.

Le vérificateur général a découvert des lacunes dans la documentation des cas où un détenu est placé en isolement, c’est-à-dire hébergé dans un lieu à l’écart du reste de la population carcérale, ou encore confiné à une zone précise ou à sa cellule pour une longue durée.

La documentation, souligne le rapport, est souvent incomplète ou remplie de manière irrégulière.

Dans près de la moitié (22 sur 47) des cas d’isolement d’un détenu qui ont été examinés, le personnel n'avait pas évalué à une fréquence acceptable le statut des individus en isolement. Les politiques du ministère de la Justice requièrent pourtant que le dossier soit évalué dans les 24 heures suivant le début de l'isolement, puis au moins tous les cinq jours, pour déterminer si la pratique doit se poursuivre.

Dans 35 des 47 cas d'isolement, aucune documentation n'indiquait si le détenu avait obtenu ses 30 minutes quotidiennes de sortie dans la cour de la prison, ou la douche requise au moins tous les deux jours. Le vérificateur général souligne que ces évaluations permettent de déterminer la santé physique et mentale de l’individu.

Le Centre correctionnel du nord-est, à New Glasgow en Nouvelle-Écosse Photo : Stéphanie Blanchet/Radio-Canada

Dans 5 cas d’isolement sur 47, les dossiers ne précisaient pas pourquoi la personne avait été placée en isolement, ou pourquoi cet isolement avait été prolongé.

Un détenu est maintenu à l’écart en raison de son comportement, mais aussi parfois pour des raisons médicales. Dans ces derniers cas, le vérificateur demande au ministère de la Justice de travailler en collaboration avec la régie provinciale de la santé pour documenter la situation de manière plus précise, après avoir remarqué l’absence de détails dans les dossiers.

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a accepté les 12 recommandations du vérificateur général et s’engage à s’y conformer d’ici mars 2019.