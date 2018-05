Les policiers de Québec ont fait une tournée des restaurants et bars de la Grande Allée, lundi, pour demander aux propriétaires de ne rien laisser pouvant servir de projectile, mentionne Jean Lampron, copropriétaire de la brasserie L’Inox à Québec.

« Les porte-menus, tout ce qui est à prise de main, de ne rien laisser traîner », décrit-il.

Il entend notamment attacher tables et chaises sur sa terrasse pour empêcher qu’elles puissent être déplacées.

Jean Lampron co-propriétaire de la brasserie L’Inox à Québec Photo : Radio-Canada

Son commerce demeurera ouvert lors des événements, mais le copropriétaire entend être sur place afin de s’ajuster au besoin.

« C’est toujours un peu inquiétant parce qu’on sait que ça peut dégénérer ces genres de manifs là, mais on va être présents sur les lieux et on va s’adapter au pouls de la journée », dit-il.

Premier itinéraire

Une première manifestation est prévue le 7 juin prochain.

Le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC) a dévoilé sur les réseaux sociaux l’itinéraire de la marche.

Les contestataires prendront le départ au parc des Braves à 18 h pour se rendre au Centre des congrès de Québec en passant par l’avenue Cartier et la Grande Allée.

Le Service de police de la Ville de Québec de son côté dit suivre de près la mobilisation qui s’organise sur les réseaux sociaux, mentionne le chef du SPVQ, Robert Pigeon

« On parle avec les gens du milieu pour connaître leur intention et passer des messages de prévention également. Plus on sera près de l’événement, plus on va voir si la mobilisation se transforme en présence sur le terrain. »

« Nos forces de sécurité vont répondre avec fermeté »

De son côté, le premier ministre Philippe Couillard a pour sa part rappelé qu’il souhaitait que les manifestations se tiennent sans violence et dans le respect des droits et des lois.

Il mentionne néanmoins que les forces de l’ordre seront prêtes à agir en cas de débordement.

« Si malheureusement il devait y avoir des débordements, nos forces de sécurité vont répondre avec fermeté. »

Selon le RÉPAC, plus de 45 groupes, dont les AmiEs de la Terre de Québec, les comités de citoyens des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Réseau de résistance anti-G7 (RRAG7) ont déjà endossé l'appel à la manifestation du 7 juin.