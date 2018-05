Les 8 millions de Papouasiens, dont seulement 10 % ont accès à Internet, devront se passer du site web pendant que le gouvernement identifie les utilisateurs qui y publient de la pornographie et de l’information mensongère.

« Cela permettra aux vraies personnes avec de vraies identités d’utiliser le réseau social de façon responsable », a expliqué le ministre des communications papouasien Sam Basil au média national Post Courier.

Le ministre des communications papouasien Sam Basil a par ailleurs indiqué que le pays pourrait créer son propre réseau social pour rivaliser avec Facebook.

« Si c’est nécessaire, nous pouvons réunir nos concepteurs d’applications locaux pour qu’ils créent un site qui soit plus propice à la communication en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l’étranger », a-t-il expliqué.

Conséquence de l’affaire Cambridge Analytica

Depuis le début du scandale des données de Cambridge Analytica, Facebook et son président-directeur général, Mark Zuckerberg, font face à des critiques virulentes de la part de plusieurs politiciens dans le monde.

Cette affaire a révélé que la firme de communication stratégique Cambridge Analytica avait eu accès aux données de dizaines de millions de personnes sans leur autorisation et s’en serait servi pour influencer les campagnes du Brexit et de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Le ministre Sam Basil a plus d’une fois fait part de ses préoccupations au sujet de la protection de la vie privée des papouasiens, depuis le début du scandale des données. « Le gouvernement [papouasien], balayé par la mondialisation des technologies de l’information, n’a jamais vraiment eu la chance de mesurer les avantages et les désavanges - ou même d’éduquer et de guider l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook au pays », indiquait-il le mois dernier à Loop PNG.

Facebook est déjà banni dans certains pays, dont la Chine, l’Iran et la Corée du Nord.