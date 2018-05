La disparition des lucioles est le seul film canadien à faire partie de la liste annoncée par les organisateurs de ce festival de films majeur en Europe, où le gagnant reçoit le Globe de cristal.

Sébastien Pilote Photo : Films Séville

Faisant la part belle aux jeunes réalisateurs (cette année, un seul a plus de 50 ans) et aux premières œuvres, le Festival de Karlovy Vary 2018 mettra notamment de l'avant le Roumain Radu Jude (I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians), l'Argentine Ana Katz (Sueño Florianópolis), le Russe Ivan Tverdovsky (Jumpman), ou encore le Turc Ömür Atay (Brothers).

De son côté, pour son troisième long métrage après Le vendeur et Le démantèlement (présenté au Festival de Karlovy Vary en 2013 dans la catégorie Another View), Sébastien Pilote raconte le quotidien d'une adolescente (Karelle Tremblay) qui tente de se rebeller contre l’ennui qui règne dans sa petite ville, notamment lorsqu’elle croise la route de Steve, un solitaire ténébreux (Pierre-Luc Brillant).

La disparition des lucioles devrait sortir cet automne au Québec.