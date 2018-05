Le film sera présenté en première mondiale dans le cadre de l'événement qui se déroule du 29 juin au 7 juillet.

« C'est toujours difficile de se retrouver en compétition dans un festival majeur. Karlovy Vary était le festival le plus important, après Cannes, dans le calendrier. Nous sommes très contents, c'est vraiment une belle reconnaissance », souligne Sébastien Pilote.

La disparition des lucioles met en vedette Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, Luc Picard, François Papineau et Marie-France Marcotte. Le film, entièrement tourné au Saguenay, raconte l'histoire d'une jeune femme insatisfaite et en colère qui trouve un peu de réconfort dans sa relation avec son professeur de guitare et son nouveau boulot d’été.

Il s'agit de la deuxième participation du cinéaste à ce prestigieux festival tchèque. En 2013, le film Le démantèlement a été présenté dans une section intitulée Another View.

C'est un très beau festival, où le public est jeune et nombreux. De plus, c'est toujours intéressant de récolter les premières réactions, avec des salles de plus d'un millier de spectateurs. Sébastien Pilote, réalisateur

La disparition des lucioles prendra l’affiche au Québec à l’automne.