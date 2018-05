Plus d'une douzaine de syndicats, représentant environ 110 000 travailleurs, infirmières, enseignants et autres employés du gouvernement, disent que la Loi sur la viabilité des services publics viole leur droit constitutionnel à la négociation collective.

Dimanche, les syndicats ont tenu un rassemblement sur les marches du Palais législatif pour exprimer leur opposition à la loi.

« Le gouvernement retarde les négociations, gaspille de précieuses ressources pour passer du temps devant les tribunaux, empêche les travailleurs de suivre l'inflation et évite un processus qui fonctionne », a déclaré Kevin Rebeck, le président de la Fédération des travailleurs du Manitoba.

La loi a été adoptée au printemps 2017, mais n’est pas encore en vigueur. La loi autorise un gel des salaires durant les deux premières années, suivi d'une augmentation de 0,75 % la troisième année et d'une augmentation de 1 % la quatrième année.

Le gouvernement rejette l'idée que la loi viole le droit à la négociation collective, et affirme que le déficit élevé de la province, l'augmentation des dépenses et l'augmentation du service de la dette confèrent au gouvernement le droit d'adopter des lois sur les relations de travail et les questions fiscales.

Tom Lindsey, député néo-démocrate de Flin Flon, a attiré l'attention sur le rassemblement lors de la période des questions lundi et a demandé au gouvernement d'abroger la loi.

« Contrairement à ce que ce gouvernement voudrait nous faire croire, il ne s'agit pas seulement de syndicalistes, mais de citoyens inquiets », a dit l’homme politique.

Le ministre des Finances, Cameron Friesen, a qualifié la loi de « modérée », nécessaire pour faire face à un déficit croissant qui a atteint 1 milliard de dollars.

« Les coûts de la main-d'œuvre du secteur public au Manitoba représentent une part très importante des dépenses gouvernementales. Comme c’est le cas depuis des décennies, le gouvernement établit un mandat de négociation pour les employeurs du secteur public, établissant des paramètres généraux pour les négociations entre les parties », a écrit le ministre des Finances.

Les syndicats affirment que la loi viole les droits des employés en vertu de la Charte des droits et libertés en les « forçant à travailler selon des conditions d'emploi qui ont été ordonnées, dictées et imposées par l'État ».

La province se défend en disant que la loi respecte le droit à la négociation collective en ne rouvrant pas les conventions existantes et en permettant les négociations sur diverses questions liées au milieu de travail.

Elle dit aussi que la loi « permet une augmentation des salaires si des économies réelles peuvent être réalisées grâce à des efforts négociés […] avec l'approbation du Conseil du Trésor ».