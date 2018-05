Un texte de Dominique Lévesque

C’est un moment historique: Justin Trudeau révèle [selon nous] qu’il n’a jamais eu à coeur les droits autochtones ou la réconciliation. Will George, membre de la nation Tsleil-Waututh et porte-parole de Coast Salish Watch House

Une coalition de membres de Premières Nations qui s’opposent au projet, dont plusieurs ont été arrêtés depuis le mois de mars, promet de continuer à se battre pour protéger l’eau et la terre, et à lutter contre le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain.

Ils n’ont pas calculé dans leur achat de 4,5 milliards de dollars le coût de l’opposition autochtone au pipeline. Will George, membre de la Première Nation Tsleil-Waututh et porte-parole de Coast Salish Watch House

Des opposants au projet de pipeline TransMountain au terminal Westridge, à Burnaby. Photo : Brigade Justin Trudeau

C'est dégoûtant, mais ce n'est pas étonnant! Earle Peach, membre de la brigade de Justin Trudeau

Des opposants au projet d'expansion de Trans Mountain, la brigade de Justin Trudeau, qui ont manifesté régulièrement et même bloqué des travaux au terminal Westridge de Kinder Morgan, à Burnaby, ont l'intention de poursuivre leur lutte contre le projet.

Il est nécessaire que tous recommencent leurs activités pour s'opposer au projet. Nous avons l'intention d'arrêter les travaux à Westridge. Earle Peach, membre de la brigade de Justin Trudeau

Des membres de la brigade de Justin Trudeau, des opposants au projet de pipeline, ont déposé récemment une injonction du peuple contre Kinder Morgan.

Mais Earle Peach dit tout de même vouloir éviter d'être arrêté, comme l'ont été plusieurs manifestants.

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May est escortée par les policiers lors de son arrestation. Photo : Radio-Canada/Anita Bathe

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, qui a plaidé coupable lundi à une accusation d'outrage criminel en raison de son opposition sur le terrain au projet de pipeline, a qualifié cette annonce d'incroyable. Elle affirme qu'en agissant ainsi le gouvernement fédéral se porte acquéreur de toutes les incertitudes entourant le pipeline, les causes devant les tribunaux, et la possibilité qu'il n'aille pas de l'avant du tout.

C'est vraiment incroyable d'imaginer que le gouvernement du Canada a acheté l'oléoduc de Trans Mountain, 4,5 milliards de dollars payés pour l'oléoduc actuel, pas pour les coûts de l'expansion, ça va être 7 milliards de dollars de plus! Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Elizabeth May est d'avis qu'Ottawa a esquivé les questions des journalistes sur la façon dont le gouvernement du Canada allait construire l 'expansion.

Maintenant, ce n'est plus l'expansion de Kinder Morgan, c'est l'expansion du gouvernement du Canada. Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Terminal pétrolier à Burnaby. Photo : Reuters/Chris Helgren

Le maire de Burnaby, Derek Corrigan, se dit surpris de cette décision. Il croit que le seul gagnant dans cette histoire est Kinder Morgan et dénonce les milliards de dollars que les contribuables vont dépenser pour ce projet.

Ottawa croit avoir l'appui des Canadiens, mais cela va changer rapidement lorsqu'ils vont comprendre que des milliards de dollars de leur argent vomt financer une multinationale plutôt que des questions qui leur tiennent à coeur. Derek Corrigan, maire de Burnaby

Impact économique

La mairesse du village de Valemount, situé le long du tracé du pipeline, Jeanette Townsend, qui s'était montrée très critique envers le gouvernement de la Colombie-Britannique, est très surprise par la décision fédérale.

D'une part, elle est ravie de voir le pipeline construit dans sa communauté, car cela veut dire de nombreux d'emplois à Valemount, mais elle doute que ce soit la meilleure décision pour les contribuables canadiens.

Même si les chambres de commerce et des regroupements d’affaires de la Colombie-Britannique s’étaient prononcés en faveur du projet Trans Mountain, ils sont d’avis que l’intervention du gouvernement ne devrait pas avoir été nécessaire pour un projet qui avait déjà été approuvé par le fédéral.