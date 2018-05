Ce n'est pas la première fois que l'église située dans le quartier Walkerville subit des actes de vandalisme, mais il s'agit des plus graves, expliquent Simon et Samir Yacoub, des paroissiens qui ne comprennent pas les motivations des casseurs.

« On se sent vraiment menacés en ce moment. On a besoin de savoir qui a fait ça et pourquoi ils l'ont fait », indique Samir Yacoub.

Une vingtaine de fenêtres ont été brisées vendredi soir. Photo : Radio-Canada/Dale Molnar/CBC

Une vingtaine de fenêtres ont été cassées, les portes du garage ainsi que celles d'entrée ont aussi été abimées.

Le prêtre de l'église, qui était sur place au moment du crime, a appelé la police sur-le-champ.

Ceux-ci sont arrivés sur les lieux du crime vers 23 h, où ils ont arrêté un homme de 57 ans.

« Ils étaient plusieurs, au moins trois personnes, le prêtre a vu ces gens, mais il était tellement terrifié qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte », raconte M. Yacoub.

Le suspect est accusé de méfait de plus de 5000 $.

L'enquête se poursuit.