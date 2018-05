Les points en litige sont la charge de travail, qui occasionne des problèmes de santé et sécurité, selon les syndicats, de même que le climat de travail et les salaires.

La compagnie de chemin de fer basée à Calgary a déclaré continuer les négociations avec les représentants syndicaux. Cependant, les travailleurs du CP ont rejeté la dernière offre de contrat de l'entreprise vendredi, et samedi, les syndicats ont accusé la société de « refuser de négocier sérieusement ».

La ministre fédérale du Travail, Patricia Hajdu, a personnellement rencontré les deux syndicats visés, vendredi dernier. Les médiateurs du ministère du Travail soutiennent déjà les parties dans leurs négociations.

« J'exhorte les parties à poursuivre leur travail acharné pour parvenir à un accord qui évite toute interruption de service », a dit la ministre lundi.

Le CP a lancé son plan d'urgence en cas d'arrêt de travail.

Impact sur les trains de passagers ?

S'il devait y avoir une grève, le service des trains de passagers ne devrait pas être interrompu.

Cependant, Via Rail Canada a annulé, à partir de mardi matin, le service de transport ferroviaire de passagers en Ontario entre Sudbury et White River en raison d'un avis de grève donné au Canadien Pacifique par ses syndicats.

Le train de 9 h au départ de Sudbury et le train du mercredi matin quittant White River à 7 h sont annulés.

Via Rail dit qu'il est en contact avec les clients qui ont des réservations. Les autres clients peuvent annuler ou modifier la date du voyage sans frais supplémentaires.

« La plupart de nos services fonctionnent normalement. En ce qui concerne le Canadien entre Toronto et Vancouver, s'il y avait un arrêt de travail, les trains seraient redirigés vers les infrastructures du Canadien National (CN) à certains endroits précis », affirme une porte-parole de Via Rail.

De plus, si une grève était déclenchée, le train no 1 à Parry Sound en Ontario, en direction ouest, s'arrêtera à la gare du CN, plutôt qu’à la gare du CP.

En direction est, entre Vancouver et Kamloops, le train no 2 s’arrêterait à Abbotsford, Chilliwwack, Hope, Boston Bar et à Ashcroft, Colombie-Britannique. Les arrêts de Mission, Agassiz, Katz et North Bend, le long de l’infrastructure du CP, seraient annulés.

Dans le corridor Québec-Windsor, des dispositions ont été prises pour permettre aux trains de fonctionner de manière sécuritaire sur une petite portion de l'infrastructure du CP à Smiths Falls, avec de légers retards ou aucun retard.

La grève pourrait également nuire au service pour certains trains de banlieue à Montréal, Toronto et Vancouver, même si la compagnie de chemin de fer dit qu'elle va travailler pour éviter les perturbations.

Impact sur l’industrie

Si l'impact sur les passagers pourrait être minime, il en est autrement des trains de marchandises et de céréales qui traversent le pays. La possibilité de grève rend l’industrie dépendante de l’utilisation du train nerveuse, puisqu’une grève pourrait entraîner d’importants retards et avoir des répercussions économiques.

« On espère toujours un miracle, mais nous sommes presque sûrs qu'il va avoir un arrêt de travail » affirme Wade Sobkowich, directeur général de la Western Grain Elevator Association, qui représente les plus grands exportateurs de grains du pays.

La menace de grève arrive à un bien mauvais moment pour les producteurs de céréales. Le transport du grain avait déjà été sévèrement perturbé au cours de l'hiver en raison du froid extrême.

Dans une lettre rendue publique lundi 28 mai, le président de l'association Les producteurs de grains du Canada, Jeff Nielsen, rappelle que des milliers de familles dépendent du bon transport du grain. Il demande au gouvernement fédéral de se préparer à mettre en place une loi spéciale pour forcer le retour au travail des employés du CP en cas de grève.