Un texte de Thomas Gerbet

Il est environ 17 heures, le 17 mai, quand l'émission Ça rentre au poste aborde le sujet d'une femme de la Colombie-Britannique qui a jeté ses excréments sur l'employé d'un Tim Horton. Les trois animateurs décrivent la vidéo devenue virale.

C'est alors que José Gaudet explique que la femme avait visiblement envie de déféquer: « Tu vois dans son regard qu'elle a un Gregory Charles prêt à sortir sur scène », dit-il­. En studio, personne ne le reprend.

Dans un courriel, Bell Média, propriétaire de la radio, a fait savoir que l'animateur s'est excusé dès l’émission suivante.

Le lendemain, à la même heure, José Gaudet a dit regretter ses propos en les qualifiant de « petite joke ».