Des dizaines de milliers de parulines ont survolé la Gaspésie et de la Côte-Nord au cours des dernières heures. L'observatoire des oiseaux de Tadoussac parle même de migration historique. Partout dans l'est, des citoyens rapportent des observations inusitées... et des oiseaux retrouvés morts après avoir frappé les vitres des batiments.