Selon lui, ces centres qui visent à réduire les problèmes associés aux surdoses d'opioïdes sont remis en cause en raison de la taille de la population en Saskatchewan.

« Les autorités ont exprimé le fait que, de façon générale, les centres d’injections sont situés dans des centres urbains plus importants où la population est plus dense alors que la population de la Saskatchewan est petite et dispersée », a-t-il déclaré.

Selon Jim Reiter, la comparaison d'une petite région rurale comme celle de Kamsack au centre-ville de Vancouver serait l'équivalent de comparer des « pommes et des oranges ».

Je ne suis pas sûr qu'il y a des exemples à travers le pays où des centres d'injection sécuritaire ont été établis dans une petite ville de quelques centaines de personnes Jim Reiter, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Le ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement est ouvert à la discussion sur la question, mais qu'aucun centre d'injection n'est à l’horizon.

Il a ajouté que le gouvernement verse de l'argent pour d'autres initiatives de réduction des méfaits, notamment les échanges de seringues et l'accès récemment élargi à la naloxone, un antidote qui neutralise les effets des opioïdes.