« Nous [Jim Watson et lui] avons beaucoup parlé, nous avons parlé de l'avenir des Sénateurs et de la direction et nous sommes d’accord », a confié Daniel Alfredsson, à l’ancienne journaliste du Ottawa Sun Susan Sherring, tout en montrant son soutien au maire sortant, candidat à sa propre succession.

Nous espérons avoir un nouveau propriétaire Daniel Alfredsson, ancien joueur de hockey

Daniel Alfredsson a dit à l'ancienne journaliste que ces propos étaient confidentiels, mais cette dernière les a publiés sur son blogue - On the City, From the Burbs - tout en notant qu'aucun accord de ce type n'avait été conclu avant l'entrevue.

Eugene Melnyk, qui a eu 59 ans dimanche, est devenu propriétaire des Sénateurs d'Ottawa en 2003.

Le propriétaire a été impliqué dans plusieurs situations litigieuses entre les joueurs et les partisans au cours des années suivantes, y compris le conflit contractuel qui a conduit Daniel Alfredsson à quitter Ottawa en 2013 pour jouer la dernière année de sa carrière avec les Red Wings de Detroit.

Après un contrat symbolique d'une journée avec les Sénateurs lui permettant de prendre sa retraite avec cette équipe en 2014, il devient l'année d'après conseiller spécial aux opérations hockey.

Il s'est brusquement retiré de l'organisation en juillet dernier, sans fournir de plus amples détails sur les raisons de son départ.

En décembre dernier, Eugene Melnyk avait provoqué la controverse en discutant d'un déménagement possible de l'équipe, en marge du match des Anciens Sénateurs sur la colline du Parlement.

Selon lui, « à un moment donné, il est impossible de continuer de dépenser autant d'argent tout en ayant de faibles revenus ». L'équipe a une masse salariale de 68 millions de dollars.

Bon nombre de partisans des Sénateurs ont depuis dénigré le propriétaire, apportant des panneaux anti-Melnyk lors des matches et en véhiculant le hashtag #MelnykOut.