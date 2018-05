L'argent pourra ainsi servir à mieux rejoindre la clientèle de tout le territoire madelinot, notamment dans la communauté anglophone, comme l’explique le coordonnateur-intervenant Dany Chiasson.

On est capable de un, consolider nos services et de deux, d’aller vers du développement donc ajouter des heures d’interventions, avoir un nouveau local et faire de la sensibilisation dans les écoles. Dany Chiasson, coordonnateur-intervenant, Hommes & Gars