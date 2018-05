C’est un citoyens qui a découvert les trois hommes samedi. Léon Drapeau était inanimé au sol et les deux autres hommes souffraient de déshydratation.

Le bénévole Dave Bérubé-Poitras a été témoin de la scène dans le bois. Son équipe a aidé les ambulanciers à se rendre jusqu’à l’endroit où les trois hommes se trouvaient puisque l’ambulance était incapable de continuer son chemin dans la forêt.

On leur a proposé d’embarquer leur matériel à bord de nos véhicules 4x4 pour qu’on puisse se diriger, alors on a pu les escorter jusqu’où les policiers étaient. Dave Bérubé-Poitras, directeur des opérations pour le Bas-Saint-Laurent pour Urgence Sauvetage Québec

La Sûreté du Québec (SQ) assure par ailleurs qu'elle a fait tout ce qui était humainement possible pour trouver les hommes.

Selon Marcel Côté, formateur en recherche et sauvetage pour le groupe de recherche et de sauvetage en forêt de la Grande-Ourse à Rimouski, les policiers disposaient de peu d'indices et le territoire où les trois hommes étaient recherchés était immense.

C’est d’ailleurs pourquoi la SQ a priorisé les recherches en véhicule et en hélicoptère.

Imaginez partir de Rivière-du-Loup jusqu’à La Pocatière, du fleuve jusqu’à la frontière américaine, chercher quelqu’un. Marcel Côté, formateur en recherche et sauvetage pour le groupe de recherche et de sauvetage en forêt de la Grande-Ourse

Marcel Côté explique qu’il aurait pu être risqué de déplacer beaucoup d’effectifs pour ce qui aurait pu être autre chose qu’une disparition. C’est le signal provenant du téléphone cellulaire d’un des trois hommes qui a finalement aidé à identifier le secteur dans lequel ils se trouvaient.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse