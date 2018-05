La fête régionale se tiendra à Rimouski, mais 66 célébrations locales seront aussi organisées dans les différentes municipalités de la région.

La fête nationale aura pour thème « histoire de héros » cette année. Il sera question des réussites de ceux et celles qui ont fait progresser le Québec.

Le financement alloué à l’organisation de la fête nationale laisse peu de marge de manoeuvre à ses organisateurs, selon le président de la Société nationale de l'Est-du-Québec, Alain Martineau. Il explique que le budget alloué par Québec stagne depuis quelques années.