Le dépassement a été atténué en puisant une somme de 3,2 millions de dollars dans la réserve financière dédiée à cette fin, a-t-on appris lundi.

« Heureusement, on crée une réserve, et c’est ce qui nous permet de piger dans ces réserves-là. Et on affecte une partie de notre surplus pour ces opérations de déneigement supplémentaires », a expliqué le maire Gilles Lehouillier.

Il a aussi souligné que la Ville a engrangé 6,2 millions de dollars de surplus.

« Une chance qu’on a un bon surplus. La croissance est au rendez-vous, les revenus sont au rendez-vous, on a une saine gestion de nos dépenses », a-t-il ajouté.

Des hivers difficiles

La Ville de Lévis a enregistré des dépassements de coûts au niveau des opérations de déneigement dans les dernières années.

Le maire croit qu’il faudra donc observer cette tendance pour évaluer si le budget régulier de déneigement doit être revu à la hausse.

« Il reste que sur un budget de 15 millions, 3 millions de dépassement, ça commence à être important, alors il faut qu’on y voit », a indiqué Gilles Lehouillier.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie