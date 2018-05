Il se rendra à Victoria et Vancouver ainsi que dans des communautés plus petites comme l'île Salt Spring ou Nanaimo.

C’est la complexité des problématiques reliées à la location qui pousse les membres du comité à faire cette tournée provinciale. Leur mandat est de trouver des solutions afin de moderniser et de mieux équilibrer la loi provinciale sur la location de biens immobiliers.