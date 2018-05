L'Hôpital Shriners pour enfants lui offre une place dans son établissement de Philadelphie spécialisé dans la rééducation des blessures de la colonne vertébrale.

Ryan Straschnitzki a commencé un programme de physiothérapie au Centre médical Foothills, à Calgary. Il est actuellement paralysé à partir de la poitrine.

L'Hôpital Shriners, reconnu pour la qualité de ses traitements, a proposé de prendre en charge gratuitement la rééducation de Ryan. Il couvrira aussi les frais pour l'avion médicalisé ainsi que pour le personnel médical qui accompagnera Ryan. Son père, Tom Straschnitzki, sera aussi du voyage.

[Ryan] est très enthousiaste. C'est une nouvelle fantastique. Nous avons déjà entendu parler de l'Hôpital Shriners; on va tenter le coup. Tom Straschnitzki, père de Ryan Straschnitzki

La rééducation aura pour but de renforcer la confiance du jeune homme et de le rendre aussi autonome que possible. Le père estime que la thérapie durera de six à huit semaines. Selon lui, elle sera à l'origine d'un nouveau changement dans la vie de son fils.

Dès qu'il pourra se débrouiller seul, on renverra Ryan à la maison. Il continuera ensuite sa rééducation à Calgary. Tom Straschnitzki, père de Ryan Straschnitzki

Le drame du 6 avril

Ryan Straschnitzki a été blessé dans l'accident d'autocar qui transportait l'équipe des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan. En plus d'une blessure à la colonne vertébrale, le joueur de 19 ans a eu des os brisés, un poumon perforé, et a subi des hémorragies à la tête et au pelvis.

Les Broncos étaient en route pour les séries éliminatoires. Seize personnes ont trouvé la mort et 13 ont été blessées dans l'accident.

L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de la tragédie. Selon la Gendarmerie royale du Canada, le camion qui a percuté l'autocar se trouvait à l'intersection au moment de la collision.