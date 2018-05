L'odeur des côtes levées, des grillades, de la viande fumée et d'autres mets typiques de la cuisson sur le feu envahira le pied de la montagne les 22, 23 et 24 juin prochains en raison des nombreux experts et des foodtrucks qui seront sur place.

« Comme le Festirib se tient lors de la fin de semaine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, nous invitons les festivaliers à apporter leur guitare ou instrument de musique et à venir chanter autour des feux répartis un peu partout sur le site. Nous voulons vraiment créer une ambiance intimiste et rassembleuse », mentionne l'organisateur de l'événement, Patrick Charbonneau.

En plus de la foire alimentaire, de l'animation, des jeux d'adresse et des zones pour enfants avec jeux gonflables sont également prévus. L'accès au site sera gratuit tandis que le stationnement coûtera 5 $. L'argent sera remis à l'organisme du Cirque des étoiles de Magog.